Предприниматели смогут выбрать для аренды более 30 помещений в Люберцах

Еще 33 помещения доступны для аренды или покупки предпринимателям Подмосковья в Люберцах. Узнать о недвижимости для ведения бизнеса можно на интерактивной карте подмосковного инвестпортала.

Зампред правительства региона — глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что помещения в Люберцах находятся в казне или выставлены на торгах. Они отлично подойдут малому бизнесу из-за своего расположения в жилых районах.

«Часто такие объекты предприниматели выбирают, например, для размещения кафе, магазинов, детских центров или салонов красоты», — отметила зампред.

Найти подходящую площадку на карте помогут специальные фильтры. Предприниматели могут выбрать подходящую площадь, расположение и другие характеристики. Зиновьева напомнила, что всего по региону бизнесу доступно около пяти тысяч объектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье стало одним из лучших регионов для инвесторов.