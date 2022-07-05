Предприниматели смогут онлайн подать заявки на открытие фуд-траков в Подмосковье

Подать заявление на размещение нестационарных торговых объектов теперь можно через портал госуслуг. Это касается автолавок, фуд-траков, павильонов и передвижных сооружений.

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что появление новых торговых объектов привлекает в регион инвестиции. Решение перевести подачу заявления в онлайн сделает процедуру проще и быстрее. Также сократился срок обработки заявлений до семи дней.

«За год число передвижных сооружений увеличилось на 67% — с 256 до 428. В них торгуют мороженым, кукурузой, выпечкой, напитками. Число мобильных торговых объектов увеличилось на 11% — с 1058 до 1175», — рассказал Филимонов.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть малым или средним предпринимателем, не иметь задолженностей и согласовать проект будущего объекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об опыте Московской области в переводе госуслуг в «цифру».