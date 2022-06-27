Предприниматели Подмосковья получили еще 9 мер поддержки на «Госуслугах»

Услуги центра «Мой бизнес» перевели в онлайн-формат в Подмосковье. Теперь предприниматели могут получить в электронном виде девять из них. Они доступны на портале госуслуг.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, при онлайн-подаче заявлений на эти услуги сократили пакет документов.

Предпринимателям и самозанятым доступны девять направлений онлайн Надежда Куртяник.

Например, предприниматели смогут воспользоваться услугами популяризации, инжиниринга, помощи с участием в выставках, получить льготные места в коворкингах и не только.

Онлайн-заявки принимают от предпринимателей, самозанятых, физических лиц. Сам процесс в Подмосковье упростили: теперь не требуется очная встреча.

«Достаточно войти в личный кабинет на областных „Госуслугах“ и подписать документы, в том числе трехстороннее соглашение, с помощью электронной подписи», — отметила Куртяник.

Услуги центра «Мой бизнес» доступны по ссылке.

Ранее стало известно, что Подмосковье введет промышленную ипотеку для инвесторов впервые в России. Это предложенная губернатором Андреем Воробьевым новая мера поддержки бизнеса.