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    27 июня 2022, 10:49

    Предприниматели Подмосковья получили еще 9 мер поддержки на «Госуслугах»

    Анастасия Аброськина

    Услуги центра «Мой бизнес» перевели в онлайн-формат в Подмосковье. Теперь предприниматели могут получить в электронном виде девять из них. Они доступны на портале госуслуг.

    Предприниматели Подмосковья получили еще 9 мер поддержки на «Госуслугах» | Изображение 1

    Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, при онлайн-подаче заявлений на эти услуги сократили пакет документов.

    Предпринимателям и самозанятым доступны девять направлений онлайн

    Надежда Куртяник.

    Например, предприниматели смогут воспользоваться услугами популяризации, инжиниринга, помощи с участием в выставках, получить льготные места в коворкингах и не только.

    Онлайн-заявки принимают от предпринимателей, самозанятых, физических лиц. Сам процесс в Подмосковье упростили: теперь не требуется очная встреча.

    «Достаточно войти в личный кабинет на областных „Госуслугах“ и подписать документы, в том числе трехстороннее соглашение, с помощью электронной подписи», — отметила Куртяник.

    Услуги центра «Мой бизнес» доступны по ссылке.

    Ранее стало известно, что Подмосковье введет промышленную ипотеку для инвесторов впервые в России. Это предложенная губернатором Андреем Воробьевым новая мера поддержки бизнеса.