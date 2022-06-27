Подмосковье первым в России введет промышленную ипотеку для инвесторов

инвестПодмосковные инвесторы станут первыми участниками программы «Промышленная ипотека». По ней предприниматели смогут получить льготный кредит на приобретение готовых промышленных помещений.

Проект программы «Промышленная ипотека» представил губернатор области Андрей Воробьев главе Правительства РФ Михаилу Мишустину. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас программа почти готова, Подмосковье станет первым регионом, где она будет запущена. Это произойдет уже в конце лета.

Глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что спрос на готовые помещения формата «Лайт индастриал» среди предпринимателей растет, что и послужило толчком для создания программы.

«Это позволит предпринимателям быстрее запускать производства, к тому же на выгодных условиях. Сейчас мы совместно с Минпромторгом РФ разрабатываем нормативную документацию. Инвесторы из Московской области станут первыми участниками этой программы — ожидаем, что уже в августе предприниматели смогут воспользоваться «промышленной ипотекой», — подчеркнула Зиновьева.

«Промышленная ипотека» позволит малому и среднему бизнесу получить льготный кредит под 5% годовых на получение помещений «Лайт индастриал». Такую возможность смогут получить и девелоперы, поделилась глава Мининвеста.

Сейчас в регионе функционируют две площадки такого типа, на них работают более 40 резидентов.