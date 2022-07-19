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    19 июля 2022, 10:46

    Предприниматели Подмосковья смогут подать еще 23 вида документов через «Госуслуги»

    Александра Перепечаева

    Комплексный сервис для предпринимателей заработал на региональном портале «Госуслуги». К проекту присоединились еще 10 ведомств, теперь бизнес может подать 887 документов онлайн. Об этом рассказала глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.

    Предприниматели Подмосковья смогут подать еще 23 вида документов через «Госуслуги»

    Министр сообщила, что сейчас предпринимателям доступно 33 вида надзора в одном сервисе. Это стало возможным благодаря его оптимизации.

    «Бизнесу доступно 33 вида надзора и 887 документов, в числе которых уведомления, ходатайства, извещения, акты предписания, протоколы. Подать документы можно онлайн в любое удобное время», — отметила Куртяник.

    Предприниматели также могут проконсультироваться с надзорными органами и онлайн записаться на профилактический визит.

    Сейчас в проект входят Главное управление государственного строительного надзора, Минэкологии, Минтранс, Главное архивное управление, Главное управление культурного наследия, Минсоцразвития, Минсельхоз, комитет по ценам и тарифам, Минздрав, Госжилинспекция, Минкультуры, Главное управление содержания территорий, комитет лесного хозяйства.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация госуслуг изменила Подмосковье. Сейчас в регионе доступно более 200 услуг онлайн.