Предприниматели Подмосковья смогут подать еще 23 вида документов через «Госуслуги»

Комплексный сервис для предпринимателей заработал на региональном портале «Госуслуги». К проекту присоединились еще 10 ведомств, теперь бизнес может подать 887 документов онлайн. Об этом рассказала глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.

Министр сообщила, что сейчас предпринимателям доступно 33 вида надзора в одном сервисе. Это стало возможным благодаря его оптимизации.

«Бизнесу доступно 33 вида надзора и 887 документов, в числе которых уведомления, ходатайства, извещения, акты предписания, протоколы. Подать документы можно онлайн в любое удобное время», — отметила Куртяник.

Предприниматели также могут проконсультироваться с надзорными органами и онлайн записаться на профилактический визит.

Сейчас в проект входят Главное управление государственного строительного надзора, Минэкологии, Минтранс, Главное архивное управление, Главное управление культурного наследия, Минсоцразвития, Минсельхоз, комитет по ценам и тарифам, Минздрав, Госжилинспекция, Минкультуры, Главное управление содержания территорий, комитет лесного хозяйства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация госуслуг изменила Подмосковье. Сейчас в регионе доступно более 200 услуг онлайн.