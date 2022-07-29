Предприниматели Подмосковья подали 124 заявки на открытие передвижных торговых точек

Предприниматели продолжают подавать заявки на размещение объектов нестационарной торговли. С начала года их получили 124 раза. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Передвижные торговые точки привлекают в регион инвестиции, объяснил зампред. Их размещение в регионе стало проще благодаря обновленным правилам и перевода услуги в электронный вид.

«С начала года к нам поступило 124 заявки на размещение объектов нестационарной торговли. Из них 46 будут оформлены под размещение мороженого, 34 — под размещение кукурузы, 25 — хот-догов и 19 заявок поступило на оформление кофе», — рассказал Филимонов.

Чтобы получить услугу, нужно быть малым или средним предпринимателем, предоставить справку об отсутствии задолженностей и предоставить проект будущего облика объекта. Срок обработки заявлений в Подмосковье сократился до семи дней. Подать его можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о плане создать единый портал о бизнесе, услугах и туризме в Подмосковье.