Воробьев рассказал о планах создать в Подмосковье единый портал о бизнесе, услугах и туризме

Желающим открыть свой бизнес в Подмосковье помогут с оформлением и получением льгот. Для этого работает, в том числе, инвестиционный портал. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вскоре может появиться единый сайт о бизнесе, услугах и туризме.

«У нас есть инвестиционный портал — там все, кто занимается бизнесом, оставляют заявку, и дальше тебя сопровождают. Мы думаем над тем, чтобы в ближайшее время — может быть, уже с сентября — сделать единый портал, который позволит тебе и услуги получать, и инвестиции, и новости, и туризм», — сказал он.

Сейчас в Подмосковье можно получить поддержку Центра содействия строительству. В штате около 100 специалистов. Они сопровождают строительные проекты, взяв на себя согласование. Услуги оказывают безвозмездно, заявления принимают дистанционно.

Эти услуги бесплатны. Мы заинтересованы в том, чтобы в Московскую область приходили инвесторы, создавали рабочие места. И чтобы они не сталкивались с разными метаморфозами жизни Андрей Воробьев.

В регионе есть программы поддержки предпринимателей. Узнать о них можно на инвестиционном портале. В частности, существует программа для тех, кто задействован в импортозамещении. Андрей Воробьев отметил, что сейчас технологиям уделают особое внимание.

Для предприятий предусмотрены льготное кредитование по ставке от 3 до 5%, выделение земли за рубль. В Подмосковье более 100 таких проектов — из них 23 уже реализуют.