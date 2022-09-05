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05 сентября 2022, 11:23

Предприниматели из Подмосковья смогут получить льготный кредит на покупку фуд-траков

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Новые программы льготного кредитования стали доступны предпринимателям Подмосковья. Теперь они смогут получить заем на покупку фуд-трака. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Как напомнила министр, всего в Московском областном фонде микрофинансирования работает 11 кредитных программ. Из них две — новые. Это «Фудтрак» и «Золотая осень».

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«В рамках первой предприниматели могут получить льготный заем на срок до трех лет по ставке 8% годовых. Целью займа должно быть приобретение фудтрака. Максимальный размер кредита — пять миллионов рублей», — добавила она.

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«Золотая осень» даст возможность бизнесу получить заем до 1,5 миллиона рублей. Заявки на его получение будут принимать до 30 сентября.

«Субъектам малого и среднего бизнеса доступен льготный заем размером до 1,5 миллиона рублей на срок до двух лет по ставке 7% годовых», — отметила Екатерина Зиновьева.

Узнать подробнее о программах кредитования можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье. Они начали действовать 1 сентября.

Поддержка предпринимателей в Московской области

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