Подмосковье 05 сентября 2022, 11:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Предприниматели из Подмосковья смогут получить льготный кредит на покупку фуд-траков

Читать 360tv в

Новые программы льготного кредитования стали доступны предпринимателям Подмосковья. Теперь они смогут получить заем на покупку фуд-трака. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Как напомнила министр, всего в Московском областном фонде микрофинансирования работает 11 кредитных программ. Из них две — новые. Это «Фудтрак» и «Золотая осень».

Реклама

«В рамках первой предприниматели могут получить льготный заем на срок до трех лет по ставке 8% годовых. Целью займа должно быть приобретение фудтрака. Максимальный размер кредита — пять миллионов рублей», — добавила она.

Реклама

«Золотая осень» даст возможность бизнесу получить заем до 1,5 миллиона рублей. Заявки на его получение будут принимать до 30 сентября.

«Субъектам малого и среднего бизнеса доступен льготный заем размером до 1,5 миллиона рублей на срок до двух лет по ставке 7% годовых», — отметила Екатерина Зиновьева.

Узнать подробнее о программах кредитования можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье. Они начали действовать 1 сентября.

0 0 0 0 0 0