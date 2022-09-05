Подмосковье 05 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья стали чаще пользоваться дачными маршрутами

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Популярность дачных маршрутов в Подмосковье выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Сезонные рейсы до дач продолжают работу в Подмосковье. Всего «Мострансавто» обслуживает 42 таких маршрута. По сообщению МТДИ, в этом году их совершили свыше 519 тысяч раз. Это на 20% больше, чем за такой же период прошлого года.

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Как рассказала зампред правительства Анна Кротова, отдых за городом по-прежнему остался одним из самых популярных в Подмосковье.

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«Одним из самых востребованных является маршрут № 10 „Автостанция — Юбилейное“, курсирующий в Раменском округе, за летний сезон на нем совершено более 72 тысяч поездок», — рассказала Анна Кротова.

Большинство пассажиров дачных маршрутов оплачивали проект социальными картами — свыше 374 тысяч поездок. Банковскими картами воспользовались 95 тысяч раз, а транспортными — около 44,6 тысячи.

В министерстве напомнили, что большинство сезонных маршрутов работают с пятницы по воскресенье, по ним курсируют 72 автобуса. Они завершают свою работу в октябре–ноябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье выполнило годовой план ремонта дорог на 85%. Работы продолжают еще на 130 участках.

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