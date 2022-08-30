Андрей Воробьев: Подмосковье на 85% выполнило годовой план ремонта дорог

Годовой план ремонта дорог полностью завершили уже в 16 городских округах Подмосковья. Работы продолжаются еще на 130 участках. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что выполнили 85% плана.

Сезон ремонта начался в апреле. Уже обновили асфальтовое покрытие около тысячи участков.

Наши дорожники трудятся добросовестно, и это позволяет нам идти в графике. В этом году мы отремонтировали более 1,2 тысячи километров — это почти 85% от плана Андрей Воробьев.

Свыше 740 километров, а это более 160 участков, улучшили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

«Как правило, это не только обновление покрытия дорог, но и укрепление обочин, нанесение разметки», — добавил Андрей Воробьев.

По его словам, всего до конца года отремонтируют более 1,2 тысячи проезжих частей.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что 35% программы составили с учетом голосования жителей. Это 500 километров.

«Это дороги, ведущие к домам в малых населенных пунктах и частном секторе, дороги к СНТ, а также сельские и городские дороги», — объяснил он.

Жители могут проголосовать на «Доброделе» за ремонт дорог на 2023 год по ссылке. Опрос продлится до 31 августа.

Узнать, какие дороги улучшат до конца года, удастся на сайте Минтранса Подмосковья.