Подмосковье 23 марта 2023, 11:33 Предпринимателей Подмосковья пригласили на образовательную программу по выходу на международный рынок

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Фонд поддержки экспорта Подмосковья запустил еще один этап программы «Экспортный форсаж». Обучение участников начнется в конце апреля. На курсе они узнают, как выйти на международный рынок.

Как рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, обучение будет бесплатным и продлится два месяца.

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«Двухмесячный курс предназначен для представителей компаний, которые только выходят на экспорт и хотят получить знания, необходимые для такой работы. Важно и то, что обучение в рамках программы является бесплатным», — сказала она.

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Участники программы узнают, как разработать рыночную стратегию, адаптировать продукт, рассчитать финансовую модель, определить целевую аудиторию, распланировать логистику и многое другое. В программу войдут пять интенсивных двухдневных модулей, которые помогут предпринимателям создать методику формирования экспортного проекта. Обучение будет состоять из теоретической и практической частей.

Чтобы стать участником, выручка предприятия за последний финансовый год должна составлять от 50 миллионов до двух миллиардов рублей. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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