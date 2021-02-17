Предприятия мусорной отрасли проверят в ходе рейдов в Подмосковье

В Подмосковье пройдут рейды по проверке предприятий мусорной отрасли и закрытых полигонов, их проведут различные экологические организации. Об этом сообщила пресс-служба Национального экологического корпуса.

Ход реализации мусорной реформы будут проверять Московская областная организация Всероссийского общества охраны природы (ВООП), «Национальный экологический корпус» и межрегиональная общественная экологическая организация «Тут грязи нет» при поддержке издательского дома «Момент истины», газеты «Тверская, 13» и издания «Журналистский контроль».

Инспекторы будут проверять состояние уже закрытых полигонов, а также новые перерабатывающие КПО и строящиеся мощности по термической обработке отходов. Особое внимание уделят обращениям жителей по поводу стихийных свалок, несанкционированного складирования отходов и мониторинга состояния воздуха.

Несмотря на существенные изменения, мусорная отрасль по-прежнему остается острой проблемой для любого региона, не только для Подмосковья. Больные точки везде одни и те же — это ситуация с вывозом бытовых отходов, складированием строительного мусора, утилизацией медицинских и строительных отходов и ряд других вещей Тимур Усманов член Центрального совета ВООП, глава московской областной организации

Руководитель отдела экологического контроля «Национального экологического корпуса» Дмитрий Сапелкин отметил, что работа пройдет в рамках инспекций на выезде и журналистских расследований с фиксацией нарушений и участием местных жителей.

«Все материалы будут публиковаться одновременно на нескольких площадках — на сайтах организаций, в социальных сетях и специальном Телеграм-канале, благодаря которому жители смогут напрямую отправлять жалобы и доносить информацию до широкой аудитории», — сообщил Дмитрий Сапелкин.

Он подчеркнул, что в рамках проекта будет постоянно действовать обратная связь с жителями.

Представитель Межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет» Давид Дарчиев подчеркнул, что проект имеет только один критерий оценки — это решение вопроса.

Участники экорейдов вместе с жителями будут добиваться решения проблемы, вне зависимости от того, какой она сложности и кто будет за ней стоять Давид Дарчиев представитель экологической организации «Тут грязи нет»

Сегодня для составления единого плана действий эко-активистам необходима общественная структура, которая будет лишена политических амбиций и коммерческих интересов.

Чтобы связаться с активистами, можно написать на почту: SOS@экорейд.рф или в Telegram-канал.

Реформа системы по обращению с твердыми коммунальными отходами в России началась в 2019 году. Менее чем за два года в Подмосковье наладили эффективную систему обращения с ТКО, что позволило закрыть все мусорные полигоны. В регионе ввели в эксплуатацию 10 современных предприятий по переработке отходов, более 110 тысяч контейнерных площадок привели к единому стандарту.