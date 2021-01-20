Подмосковные КПО смогут перерабатывать вместе до 7,8 млн тонн мусора за год

Общая мощность построенных в Подмосковье КПО достигнет 7,8 миллиона тонн в год, в то время как сейчас туда направляют 7,5 миллиона тонн мусора.

Отходы пройдут тщательную переработку. Для этого комплексы оснастили автоматизированной техникой. Мусор отсортируют и частично применят для вторичной переработки. Больше отходы не будут хранить в земле, как раньше.

На примере КПО «Поварово»

Одним из комплексов будет КПО «Поварово» в Солнечногорском округе. Его планируют запустить в декабре 2021 года.

Проект уже прошел все государственные экспертизы, рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Запуск КПО „Поварово“ наполовину сократит общий объем накопленного вреда не только в Солнечногорском округе, но и в Подмосковье в целом Антон Велиховский.

Он добавил, что недалеко от строящегося КПО есть брошенные и несанкционированные свалки. Важность их рекультивации определяет и близкое расположение к реке Радомле.

«Сегодня существует реальная угроза попадания фильтрата от этих свалок в реку. Бывшие владельцы свалок осуждены — от них толку уже мало. Строительство КПО „Поварово“ позволит обезопасить людей и обеспечить рекультивацию участка. Эти обязательства взяло на себя правительство региона», — сказал Велиховский.

Здесь внедрят много новейших технологий. Например, впервые для Подмосковья станут компостировать органику тоннельным способом.

Процесс автоматической сортировки станет более тщательным. Все это сделает эффективнее отбор вторсырья.

Современные комплексы переработки открывают в Московской области вместо мусорных полигонов. Когда-то их было 39, но ни одного не осталось.

Каждую площадку закрыли по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Он рассказал, что впереди Подмосковье ждет чистота по примеру японских городов.