«Думаю, что пока предпосылок для отмены ограничений нет. Скорее всего, они будут продлены. Решение будет принято в среду или четверг», — заявил глава ведомства.

Запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями в Подмосковье действует с 21 октября. Его ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обратиться к ограничениям пришлось по причине роста заражения коронавирусом.

Матч 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Зенитом» прошел 1 ноября без зрителей. Тогда подмосковная команда проиграла со счетом 0:2.

Кроме того, с 2 ноября в Подмосковье вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. При этом старшее поколение может и дальше ходить в магазин, прогуливаться и пользоваться социальной картой.

В Подмосковье развернут 62 пункта, где можно будет сделать прививку от коронавируса. Массовая вакцинация стартует в регионе в январе 2021 года.