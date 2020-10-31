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    31 октября 2020, 09:42

    Более 60 пунктов для вакцинации от коронавируса заработают в Подмосковье

    Андрей Иванов

    В Подмосковье откроются 62 пункта, где можно будет сделать прививку от коронавируса. Массовая вакцинация начнется в регионе в январе 2021 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
    Более 60 пунктов для вакцинации от коронавируса заработают в Подмосковье

    «Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации — системно прививки от ковида начнем делать в ноябре, а массово — с января. Отдельно отмечу, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС», — написал глава региона.

    Воробьев добавил, что в Московской области уже есть те, кто прошел вакцинацию. Среди них врачи, которые работают в «красной зоне».

    Накануне Андрей Воробьев второй раз привился от коронавируса. Он отметил, что после первого укола, который ему сделали несколько недель назад, все было хорошо. Руководитель региона посчитал необходимым сделать прививку именно сейчас из-за особенностей работы. Губернатору «нужно быть в поле».

    За все время пандемии подмосковные медики выявили 86 286 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1599 человек. Вылечились от болезни 64 230 пациентов.