Более 60 пунктов для вакцинации от коронавируса заработают в Подмосковье

«Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации — системно прививки от ковида начнем делать в ноябре, а массово — с января. Отдельно отмечу, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС», — написал глава региона.

Воробьев добавил, что в Московской области уже есть те, кто прошел вакцинацию. Среди них врачи, которые работают в «красной зоне».

Накануне Андрей Воробьев второй раз привился от коронавируса. Он отметил, что после первого укола, который ему сделали несколько недель назад, все было хорошо. Руководитель региона посчитал необходимым сделать прививку именно сейчас из-за особенностей работы. Губернатору «нужно быть в поле».

За все время пандемии подмосковные медики выявили 86 286 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1599 человек. Вылечились от болезни 64 230 пациентов.