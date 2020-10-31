Обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет введут в Подмосковье с 2 ноября

Для жителей Подмосковья старше 65 лет режим самоизоляции станет обязательным с 2 ноября. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Московской области отметил, что с людьми старше 65 лет сложилась самая сложная ситуация. Именно в этом возрасте болеют тяжелее и дольше.

«Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших, но с понедельника мы введем обязательную. При этом старшее поколение может и ходить в магазин, и прогуливаться, и карту мы не блокируем. Но все-таки больше самоконтроля и самодисциплины появится с этим решением, потому что для нас крайне важно, чтобы каждый из нас позаботился о тех, кто достиг пенсионного возраста и старше», — сказал Воробьев в эфире «России 24».

Постановление о дополнительных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19 уже подписано губернатором. Обязательная изоляция для жителей региона старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний продлится до 15 ноября.

Рекомендацию по соблюдению самоизоляции для людей старше 65 лет ввели в Подмосковье из-за распространения коронавируса. Летом ситуацию удалось стабилизировать, но с приходом осени стало расти количество новых случаев инфицирования.

Всего за время пандемии в Подмосковье выявили 86 821 случай заболевания COVID-19. Врачам удалось вылечить 64 649 человек. Скончались после заражения 1608 пациентов.