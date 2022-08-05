Предметы старины, украшения и статуэтки: КПО «Нева» передаст коллекцию интересных находок в музей «Культурный слой»

На КПО «Нева» сформировали коллекцию интересных находок, которые отправятся потом в музей «Культурный слой». Сортировщики находят среди выброшенных вещей декоративные украшения, предметы старины и быта, которые представляют историческую ценность. Большинство таких вещей сотрудники замечают на ленте ручной сортировки, сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

Процессу помогает и автоматическое оборудование — сепаратор оснащен специальной магнитной лентой, которая притягивает металл. В основном предметы, достойные внимания коллекционеров, находят среди металлических вещей.

Каждая найденная вещь на КПО «Нева» уникальна и когда-то использовалась в быту. Удивительно, но жители современного мегаполиса до сих пор выбрасывают в мусор лапти, чугунные утюги и советские фотоаппараты. К примеру, найденный на КПО «Нева» «Зенит 12 сд» выпускали на Красногорском механическом заводе с 1983 по 1993 год. Сейчас стоимость легендарного фотоаппарата доходит до 3000 рублей.

Также среди находок — много старинной посуды: кувшины, вазы, подносы с изображением мифов Древней Греции и многое другое. Одной из первых находок на КПО «Нева» стал винтажный сервиз из Индии, состоящий из вазы и кувшина.

«Все комплексы по переработке отходов в Московской области построены в соответствии со всеми экологическими нормами и правилами. Весь входной объем мусора обязательно проходит процедуру взвешивания и радиационного контроля. Уже сегодня объем отходов, направленных на обработку через КПО, превышает плановые показатели нацпроекта „Экология“ в два раза, а в части утилизации отходов — на 30%. Благодаря раздельному сбору, переработке во вторичные материальные ресурсы, компостированию и энергоутилизации так называемых „хвостов“ все отходы станут новыми ресурсами и будут возвращаться в экономический оборот либо в виде ВМР, либо в виде зеленой энергии», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Также министр напомнил, что в Московской области с 2019 года реализуется революционная реформа по обращению с ТКО. За первый год были достигнуты показатели 50% раздельного сбора отходов, сейчас они приближаются уже к 80%. На переработку с тех пор поступило свыше 7,3 миллиона тонн отходов.

Ранее министр экологии региона Тихон Фирсов отметил улучшение динамики по ликвидации незаконных свалок. Работу усилили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.