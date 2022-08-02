Почти 480 незаконных свалок пресекли с начала года в Подмосковье

Около 524 незаконных свалок выявили в Подмосковье с начала года. Среди них ликвидировали уже 476, а вскоре закроют и оставшиеся вопросы.

Министр экологии региона Тихон Фирсов отметил улучшение динамики по ликвидации незаконных свалок. Работу усилили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора Тихон Фирсов.

По его словам, больше всего свалок обнаружили в Мытищах, Раменском и Солнечногорске. При этом первые два округа стали стали лидерами по пресечению таких навалов.

В Мытищах с начала года устранили 70 незаконных свалок, а в Раменском — 56.

Ранее стало известно, что цифровой контроль сократил на 61% незаконные свалки строительного мусора в Подмосковье.