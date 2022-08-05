Экологические мастер-классы проведут в Подмосковье в августе

Серию мастер-классов по раздельному сбору отходов запустили в Подмосковье. Один из них уже состоялся в Кратово на Лесном озере. Об этом рассказали в МинЖКХ региона.

Мероприятия пройдут в августе во дворах, парках и на общественных территориях. В Кратово его провели на площадке Лесного театра Мекка. Там дети и их родители научились правильно сортировать отходы и поучаствовали в эко-играх. Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что эко-курс помог участникам узнать больше о том, как организовать раздельный сбор дома.

«Через специальные игры и яркие наглядные пособия на увлекательном экокурсе „Про отходы“, который разработали в Центре экономии ресурсов, ребята и взрослые узнали, что домашний мусор можно разделить на несколько типов, а мусорные контейнеры бывают двух видов, и абсолютно каждому человеку по силам начать разделять отходы дома и складывать в разные контейнеры», — сказал министр.

На курсе ребятам рассказали о том, во что может превратиться мусор и подарили им ручки из переработанного тетрапака. В завершении мероприятия участники посоревновались навыках разделения отходов.

Интерактивные мероприятия организуют региональный оператор ЭкоЛайн-Воскресенск и МинЖКХ области. Подать заявку на проведение можно на сайте компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства Подмосковья. Они помогут преобразить набережные, лесопарки и исторические центры городов.