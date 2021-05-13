Празднование Ураза-байрам в Подмосковье прошло без происшествий

В Московской области обеспечили максимальную безопасность при проведении традиционного мусульманского праздника Ураза-байрам, который прошел сегодня. За соблюдением правопорядка следили более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщил руководитель ГУ региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он уточнил, что мероприятия прошли в 43 населенных пунктах региона, праздничные намазы совершили в утреннее время — в мечетях, молельных домах и комнатах. В проведении общей праздничной молитвы приняло участие около 70 тысяч человек.

«До начала празднования все места проведения Ураза-байрама обследовались с применением технических средств и служебно-розыскных собак. Обеспечение правопорядка обеспечивали более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев.

Маршруты патрулирования нарядов полиции были приближены к местам проведения мероприятий. Также помощь правоохранительным органам оказывали народные дружинники.

В мечетях Москвы праздничные молитвы на Ураза-байрам прошли без прихожан.