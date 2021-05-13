facebook_pixel
    13 мая 2021, 22:40

    Празднование Ураза-байрам в Подмосковье прошло без происшествий

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Московской области обеспечили максимальную безопасность при проведении традиционного мусульманского праздника Ураза-байрам, который прошел сегодня. За соблюдением правопорядка следили более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщил руководитель ГУ региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

    Празднование Ураза-байрам в Подмосковье прошло без происшествий | Изображение 1

    Он уточнил, что мероприятия прошли в 43 населенных пунктах региона, праздничные намазы совершили в утреннее время — в мечетях, молельных домах и комнатах. В проведении общей праздничной молитвы приняло участие около 70 тысяч человек.

    «До начала празднования все места проведения Ураза-байрама обследовались с применением технических средств и служебно-розыскных собак. Обеспечение правопорядка обеспечивали более тысячи сотрудников полиции и Росгвардии», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев.

    Маршруты патрулирования нарядов полиции были приближены к местам проведения мероприятий. Также помощь правоохранительным органам оказывали народные дружинники.

    В мечетях Москвы праздничные молитвы на Ураза-байрам прошли без прихожан.