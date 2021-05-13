Молитвы и пустые мечети. Ураза-байрам омрачился страшными событиями

В мусульманском мире наступил Ураза-байрам — праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. Не все верующие смогут посетить мечети, кому-то праздник омрачили страшные события. Но все в этот день искренне молятся и благословляют друг друга, не забывая жертвовать на помощь бедным и нуждающимся.

В этом году в ночь с 12 на 13 мая наступил Ураза-байрам. Это священный для мусульман день, также называемый Ид-аль-Фитр — праздник разговения в честь окончания поста в месяц Рамадан. Ураза-байрам отмечается в первый день месяца шавваль по мусульманскому или лунному календарю.

Верующие традиционно поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» — «Благословенного праздника!» — молятся и надевают лучшую одежду. В этот день мусульмане готовят традиционные блюда, накрывают праздничные столы и приглашают соседей, родственников и друзей. И, разумеется, сами ходят в гости с подарками.

Один из главных элементов праздника — обязательное пожертвование Закят аль-Фитр. Собранные средства идут в пользу общины и там раздаются малоимущим, путникам и другим нуждающимся. Ежегодно в каждой стране устанавливается свой минимальный размер милостыни. В 2021 году в России рекомендуют жертвовать от 100 до 700 рублей на человека, в зависимости от дохода.

Онлайн и воочию

Президент России поздравил верующих с праздником. Владимир Путин отметил, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны и взаимодействуют с государственными и общественными структурами, а также занимаются благотворительными, просветительскими и образовательными инициативами.

В России проживают не менее 20 миллионов мусульман. Пандемия уже второй год вносит свои коррективы в торжество. Хотя утром во всех российских мечетях прошли праздничные намазы, во многих городах они совершаются без прихожан. Соборная, Мемориальная и Историческая мечети Москвы также будут закрыты. Мусульмане смогут наблюдать за молитвой по телетрансляции или онлайн.

Для Татарстана праздник омрачен недавней трагедией. Поэтому республиканское Духовное управление мусульман отказалось от запланированных мероприятий: игр, мастер-классов и концертов. Этот день пройдет в молитвах. С раннего утра во всех мечетях республики начали читать проповеди и гает-намазы, написала интернет-газета «Реальное время».

На Северном Кавказе, а также в Крыму и Адыгее праздник объявлен нерабочим днем, причем в некоторых регионах установлено целых три выходных дня. Кое-где действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса. Например, пожилым людям в Ингушетии рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, сообщил ТАСС.

На пути к молитве

Несмотря на опасность в связи с израильско-палестинским конфликтом, около 100 тысяч мусульман утром пришли на праздничную молитву. Верующим удалось провести ее в главной мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, хотя израильские силовики и пытались ограничить им доступ. Пришедшие в мечеть молились за погибших в результате недавних авиаударов, написало РИА «Новости».

В Узбекистане к празднику президент страны Шавкат Мирзиеев помиловал 100 человек. Условно-досрочно освобождены 43 человека, 44 заключенным сократили сроки лишения свободы, а десятерым смягчили наказание. Под амнистию попали четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин, 12 иностранцев и более 50 участников запрещенных организаций, написало РИА «Новости».

В Турции, в мечети Айя-София, совершен первый за 87 лет намаз. Но большинство верующих пришли на массовую молитву на открытом воздухе. Власти обещают постепенно снимать ограничения после праздника Ураза-байрам. В Индонезии в районах с высоким риском распространения вируса мечети закрыты, в том числе Большая мечеть Истикляль в Джакарте, крупнейшая в Юго-Восточной Азии, сообщил РБК.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз совершил праздничный намаз в ультрасовременном городе Неоме, основанном лишь в 2017 году. А вот египтяне отмечают Ураза-байрам дома: на время праздника на главных улицах городов дежурят охрана и подразделения дорожной полиции.

Источник фото: grozny.tv

Военные Пакистана и Индии обменялись подарками на линии контроля в Джамму и Кашмире. Это давняя ежегодная традиция в приграничных районах, сообщил SRG SSR. Ну и самые яркие торжества прошли, разумеется, в Мекке, куда ежегодно стекаются несколько миллионов паломников.