Праздничные молитвы на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдут без прихожан

Прихожане московских мечетей не смогут попасть на праздничную молитву по случаю Ураза-байрама. В здания пустят только духовенство и работников Духовного управления мусульман России. Об этом сообщила пресс-служба религиозной организации.

В качестве причины названы угрозы массового заражения в связи со сложной эпидемической обстановкой. Кроме того, существует угроза, что молящихся могут привлечь к административной ответственности, как участников массового события, которые в Москве пока не разрешены.

«В Духовном управлении мусульман РФ принято тяжелое, но обоснованное решение о проведении праздничной молитвы в честь Ид уль-Фитр — Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и сотрудников», — говорится в сообщении.

В Духовном управлении мусульман отметили, что председатель организации получил письмо от правительства Москвы с напоминанием о том, что в городе запрещены мероприятия, в которых участвует более 100 тысяч человек. Организаторов и участников могут привлечь к ответственности.

В качестве альтернативы верующим предложили подключиться к прямой трансляции на праздничной проповеди муфтия Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети. Она начнется на YouTube-канале Духовного управления мусульман в 7:00 в ближайший четверг, 13 мая.

Ураза-байрам — это день окончания 30 дневного поста в месяц Рамадан. Все это время мусульмане не могут есть и пить до захода солнца, а также развлекаться и вступать в интимные отношения. На протяжении всего месяца верующие читают канонические молитвы.