Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на конференции «Туризм как экономика впечатлений» заявила, что подмосковные власти заинтересованы в помощи предпринимателям. Это касается и туристического бизнеса.

По ее словам правительство региона запускает новый инвестиционный цикл. Главная цель — дать заработать бизнесу особенно после пандемии.

Уже сейчас есть две меры поддержки для гостиничного бизнеса. Одна из них — субсидия на инженерную инфраструктуру. Но на нее мало получателей. Правительство Московской области компенсирует часть затрат на инженерную инфраструктуру. Это можно использовать как развитие бизнеса. Плюс почти весь бизнес делается на заемные средства. И для этого мы субсидируем части процентной ставки. Например, если бизнес берет кредит, то правительство субсидирует ставку. С 1 сентября можно подать свои заявки. Будет проводиться конкурс. Можно обратиться на сайте, по телефону Екатерина Зиновьева.

Зиновьева напомнила и про налоговые льготы. Инвесторам, которые создают объекты, снижают на 4,5% налог на прибыль. На четыре года обнулен налог на имущество.

«Это важно, чтобы экономика проекта летела. Легче и быстрее окупить затраты», — отметила она.

Министр добавила, что особой популярностью у туристов пользуются Коломна, Озеры, Зарайск. На развитие этих мест губернатор Московской области выделил грант в размере одного миллиарда рублей.

Министр культуры Подмосковья Елена Харламова пригласила участников конференции, которая проходит в рамках фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», приехать в Коломну на другой фестиваль — «Антоновские яблоки». Он пройдет 12 и 13 сентября.

Министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин подчеркнул, что любой успех, прежде всего, связан с людьми. Главное — никогда не сдаваться и верить в свое дело.

«И если говорить про фермеров, это про них. Они продолжают идти и верить в свою мечту. И без поддержки первого лица ничего не происходит. Все благодаря нашему губернатору и тем людям, кто не бросает и не опускает руки», — заключил Разин.

Ранее другие участники конференции рассказали, как привлечь в своих город туристов.