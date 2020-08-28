В рамках фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», который проходит в Подмосковье, состоялась конференция «Туризм как экономика впечатлений». На ней выступили президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов.

Шаронов признался, что тема туризма стало для в последнее время очень важной.

«Я вижу, насколько мы сильно отстаем от лидирующих стран с точки зрения доли туризма в экономике. Туризмом занимаются очень умные, они сами дышат этим воздухом, едят ягоды, смотрят памятники, на которые приезжают туристы. Экономика туризма — экономика умных. Экономика индустрии — экономика не очень умных. Люди платят за впечатления. Раньше они платили исключительно за товары, потом пошел сдвиг на услуги, в числе услуг возник туризм», — заявил но.

Вячеслав Фетисов заметил, что Московская область сейчас очень хорошо занимается туризмом. Появилось много мест, которые нужно посетить с детьми.

«Мы находимся на стыке веков, тысячелетий, ломается много что. У нас уникальная возможность стать лидерами по экологии, по природе, по устоям, по традициям. Это трудный процесс, который нужно в любых проявлениях передать детям. Иначе мы умрем как нация. Для нас это сила», — отметил он.

Прославленный тренер и хоккеист добавил, что в России уникальная природа.

«Такого богатства, которое у нас под ногами и перед глазами, нет нигде», — подчеркнул Фетисов.

Он отметил, что к окружающей среде нужно относиться бережно, а не по-варварски.

Певец Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх» признался, что всей большой семьей — у него четверо детей — стал все чаще путешествовать по Подмосковью, предпочитая его зарубежью.

«Мы побывали в Коломне. Нас пригласили на фабрику пастилы, мы хотели посмотреть, как это происходит. Мы приехали туда — и с ума сошли. А дети вообще! Оказалось, что [на фабрике] интерактив, погружение, иммерсионный спектакль. Приходят бояре, ты носишь мешки. Это полтора часа от Москвы, но это безумно круто. Оказалось, что мы не посмотрели и 10% того, что можно и нужно посмотреть там», — вспомнил Жуков.