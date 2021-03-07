«Позволит городам Подмосковья соединиться»: последние километры ЦКАД достроят летом

Строители доделают летом последние 25 километров ЦКАД, после чего весь транзитный трафик перейдет на трассу. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В июле мы должны сдать последние 25 километров — и ЦКАД замкнется», — сказал глава региона.

После этого на ЦКАД выйдут десятки тысяч машин, которые каждый день ездят по региональным дорогам и МКАД.

«Это позволит городам Подмосковья соединиться», — добавил Воробьев.

Центральная кольцевая автодорога пролегает в 50 километрах от МКАД. Протяженность 336 километров, 260 из которых будут платными.

На трассе работает система «Свободный поток», которая позволяет машинам двигаться в режиме безостановочного потока. Она автоматически классифицирует автомобили и распознает их номера, рассчитывает стоимость поездки и выдает чек для каждой машины. Оплата за проезд списывается с баланса лицевого счета транспондера Т-pass автоматически и бесконтактно. У кого нет транспондера, можно оплатить проезд по ЦКАД через сайт в течение пяти дней.

Проезд грузовикам весом более 12 тонн в Москву и города области закрыли в феврале 2021 года. Фурам запрещено выезжать на МКАД и в города региона без соответствующего пропуска. А с 5 апреля грузовикам весом более 3,5 тонны разрешат двигаться транзитом только по ЦКАД и «бетонкам» А107 и А108. Изменения не коснутся фур, у которых оформлен пропуск.