Грузовики больше 3,5 тонны с 5 апреля смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и трассам А107 и А108

С 5 апреля грузовики весом более 3,5 тонны смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А107 и А108. Изменения не коснутся фур, у которых есть пропуск, а также водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1). Об этом сообщили в Департаменте транспорта города Москвы.

Перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. Интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%, а средняя скорость движения увеличилась на 11%. При этом на скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли — для фур с пропусками ничего не изменилось.

«Мы считаем, что в городе может оставаться только тот транспорт, который необходим для обеспечения жизни Москвы. Транзитные грузовики, при наличии альтернативы, крайне плохо влияют на жизнедеятельность всех жителей Москвы и Подмосковья, создают многочисленные проблемы предприятиям, работающим в Московской области и Москве, для которых нет альтернатив и есть только МКАД», — говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Оформить пропуск можно на портале mos.ru, услуга является бесплатной. Если вам предлагают платную помощь — это мошенничество, оформленные таким образом пропуска аннулируются. Со всеми вопросами можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт»: 8-495-539-5454, 3210 (с мобильного).

Новые правила начнут действовать с 5 апреля. Для транспортных компаний и водителей проведут специальный семинар в онлайн-формате в срок до 20 марта. На нем расскажут, какие документы нужны для получения пропуска и как правильно подать заявку.

Напомним, что грузовики весом более 12 тонн перенаправили с МКАД и подмосковных дорог на ЦКАД 20 и 21 февраля. Центральную кольцевую автодорогу начали строить в 2014 году в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».