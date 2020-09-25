Рекомендации для пожилых москвичей оценили в Госдуме

«Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнется подъем. Я думаю, что это (такая рекомендация. — прим. RT) правильно», — отметил зампред думского Комитета по охране здоровья.

По его словам, такую рекомендацию можно назвать разумной, так как пожилые люди тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Он добавил, что просьба столичных властей направлена на «упреждение более серьезных последствий».