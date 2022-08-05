Пожарные части отремонтируют в Шатуре и Богородском округе

МинЖКХ области контролирует капитальный ремонт двух пожарных частей Подмосковья. Они находятся в Богородском округе и Шатуре. Инспекторы уже выехали на объекты 48 раз. ОБ этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал глава министерства Антон Велиховский, работы проводят по госпрограмме «Безопасность Подмосковья».

«Обеспечить безопасное проживание населения региона, безопасность инфраструктурных объектов — это именно то, на что направлена действующая в Подмосковье государственная программа «Безопасность Подмосковья», — сказал он.

Рабочие выполняют стяжку и покраску полов, укладывают плитку и помещениях и устанавливают камеры в пожарной части № 241 в Богородском округе. Ремонт также продолжают в поселке Санатория «Озеро Белое» в Шатуре. Там меняют ворота и устраивают отмостки пожарной части № 295.

Ежегодно в Подмосковье ликвидируют около 10 тысяч возгораний и спасают от огня до тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке частных детских садов и центров реабилитации в Подмосковье.