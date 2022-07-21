Воробьев рассказал о поддержке частных детских садов и центров реабилитации в Подмосковье

Социальных организаций в Подмосковье стало больше. Их уже свыше 720 — это центры реабилитации, частные детские сады, школы. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в прошлом году регион стал лидером России по их числу.

Тогда социальных предприятий в Подмосковье было около 570, а в этом году их 720. Это частные детские сады и школы, центры подготовки волонтеров и реабилитации детей, пенсионеров и инвалидов.

Для нас принципиально важно поддержать социально ориентированный бизнес — эти проекты помогают жителям, которые больше всего нуждаются в поддержке Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что социальные предприятия могут получить гранты от 100 до 500 тысяч рублей. Конкурс проводят каждый год.

«Компания сможет вложить средства в ремонт, аренду, оплату коммунальных услуг, оформление результата интеллектуальной деятельности», — объяснил Воробьев.

Для участия в конкурсе заявителю необходимо учесть главное условие — софинансирование предпринимателем не менее 25% затрат по проекту.

У социальных предприятий из Подмосковья есть возможность получить субсидии — это даст право компенсировать до 85% затрат, но не более двух миллионов рублей и трех миллионов для ясельных групп.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что субсидии распространяются на траты, выполненные не ранее 1 сентября года, предшествующего году объявления конкурсного отбора.

В областном фонде микрофинансирования есть отдельная программа для социального бизнеса Екатерина Зиновьева.

Социальным предпринимателям могут предложить кредиты до пяти миллионов рублей по ставке 2% годовых сроком до трех лет.

Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале региона, в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья» и по телефону горячей линии 0150.