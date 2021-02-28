Жителям Подмосковья рассказали о мерах пожарной безопасности

Специалисты Мособлпожспаса провели обход частных домов в подмосковных Люберцах. Жителей проинформировали о мерах пожарной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Также спасатели провели инструктаж в торговых центрах и на рынках города. Собственникам торговых точек рассказали о том, как избежать возгорания. Профилактические мероприятия прошли в субботу, 27 февраля.

Ранее стало известно о том, как двое подростков помогли потушить пожар и вывести пожилых жильцов из частного дома в Орехово-Зуевском городском округе.

Артем и Сергей сидели в гараже, перебирая мотоцикл к лету. Домой они пошли около полуночи. Тогда же на другом конце улицы загорелся курятник. Хозяева дома уже спали.

Один из подростков вызвал пожарных, другой перелез через забор и принялся будить погорельцев.

Неосторожность с огнем может вести к плачевным последствиям. В Красноярске сгорела автомойка с машинами внутри. Пламя охватило все здание, факел был виден далеко от места ЧП.