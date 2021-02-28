Красноярская автомойка превратилась в столб пламени. Видео

В Красноярске сгорела автомойка на улице Свердловской. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Судя по кадрам с места, здание полностью уничтожено, столб пламени был виден далеко от места пожара.

Сообщение о возгорании поступило около 22:00 по местному времени (18:00 мск). Пожар тушат 30 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.

В 23:26 (19:26 мск) была объявлена локализация пожара, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

По словам очевидцев, в автомойке сгорел как минимум один автомобиль Mercedes. «С автомойки мужик говорил, коврики домывали», — пояснила Катерина, выложившая видео пожара во «ВКонтакте».

Во время пожара со стороны автомойки были слышны взрывы, уточнили в паблике «Криминальный Красноярск» во «ВКонтакте».

Судя по картам, сгорела автомойка Evolution. Внутри, по данным группы, находились пять автомобилей. Окончательная площадь пожара составила 450 квадратных метров.