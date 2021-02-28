Мужчины с большой буквы. Подростки из Подмосковья ночью спасли хозяев горящего дома

Подростки Артем и Сергей помогли потушить пожар и вывести пожилых жильцов частного дома в деревне Севостьяново Орехово-Зуевского городского округа. Но героями они себя не считают.

В тот день несовершеннолетние сидели у друга в гараже, собирали мотоцикл к лету. В полночь Артем и Сергей собрались домой. Юноши позвонили в такси, но им сказали, что машина прибудет нескоро. Ждать авто на холоде не хотелось, тогда они пошли пешком.

В это же время во дворе частного дома на другом конце улицы загорелся курятник. Хозяева были дома, но спали.

Один из подростков вызвал пожарных. А другой юноша снял куртку, перелез через забор, постучал. Он увидел, что огонь начал охватывать крышу. Пламя могло перекинуться на жилой дом. Молодые люди стучали в двери и будили владельцев.

«Ребятки стоят, говорят: выходите на улицу, берите самое ценное. Я не поняла, думала, воры какие, доказываю: у меня ничего ценного», — вспомнила хозяйка дома Светлана Довгаль.

Источник фото: телеканал «360»

На место ЧП приехали пожарные. Вскоре несовершеннолетние разошлись по своим домам.

Дочь погорельцев узнала о случившемся и разыскала молодых людей.

«Вы прямо настоящие герои, мужчины с большой буквы. <…> Приносим прямо искренние слова благодарности, вы спасли наших родителей, если бы не вы, буквально минут 10… В лучшем случае сгорел бы просто дом, в худшем — не хочется даже думать, что если бы звезды не сошлись и вас там не было», — сказала дочь пострадавшей семейной пары Дарья Пляхова.

В ответ Артем и Сергей заявили, что герои — это другие, а они просто сделали доброе дело. Поэтому в благодарность они готовы принять максимум шоколадку.