Происшествия 12 апреля 2023, 20:44 Склад с садовым инвентарем загорелся в Серпухове МЧС: пожар охватил 2000 квадратных метров склада в Серпухове

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Пожар произошел на складе с садовым инвентарем в Серпухове. Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Московской области огнеборцы ликвидируют пожар площадью 2000 квадратных метров в складском здании», — уточнили в ведомстве.

Возгорание произошло на складе садового инвентаря. В тушении пожара задействовали 58 человек и 18 единиц техники. Причины ЧП устанавливаются.

Накануне складское помещение загорелось в центре Москвы из-за короткого замыкания. Администрация оперативно эвакуировала из здания всех работников.