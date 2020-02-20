Близкий и дорогой всем праздник. В Подмосковье поздравили защитников Отечества

23 февраля страна отметит День защитника Отечества. В честь этого в Московской области провели праздник для тех, кто посвятил себя служению Родине.

В зале Дома правительства Подмосковья собрались около 300 человек. И это не только военнослужащие, но спасатели и полицейские.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы готовимся отметить особый праздник — День защитника Отечества. Это всегда ответственный и особый день. По традиции мы собираемся и отмечаем самых лучших, заслуженных наших героев. Я хотел бы поблагодарить всех, кто связал свою жизнь со службой и служением нашей Родине. Подмосковью этот праздник близок и дорог очень многим», — поздравил защитников губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Недавно, 15 февраля, в Московской области отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана. Глава региона отдельно поблагодарил тех, кто защищал страну вдали от Родины.

«Жизнь сложна, и многие из тех, кого мы поздравляем с праздником, защищали и защищают интересы нашей страны на дальних рубежах. Несколько дней назад мы отмечали 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Я хочу выразить признательность всем, кто участвовал в сложных событиях, нашим воинам-афганцам и поблагодарить их за участие в жизни Подмосковья», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Во время праздника вручили награды офицерам, полицейским и спасателям: знаки «За заслуги перед Московской областью» III степени, а также благодарность и почетную грамоту губернатора Подмосковья.