Музей воинов-афганцев открылся в Солнечногорске. Среди экспонатов личные вещи и трофеи

Музей воинов-афганцев открылся в Солнечногорске в преддверии празднования 31-й годовщины вывода войск из Афганистана. Основную часть экспонатов посвятили памяти павших, а также оставшимся в живых ветеранам и офицерам высшего состава, обучавшимся на курсах «Выстрел» и проходившим службу.

С инициативой создания музея выступили представители Солнечногорского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».

К открытию музея готовились давно. Теперь, после открытия, там можно увидеть личные вещи военных, их форму, трофеи, нагрудные знаки. Среди экспонатов также 200 специально изготовленных портретов участников событий тех лет.

Руководитель Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Воробьев рассказал, что за девять лет войны Афганистан прошли 427 солнечногорцев. А сегодня на учете состоят всего 303 человека, остальных с нами уже нет.

«Мы надеемся, что соберем портреты всех, кто проходил и участвовал в этой войне. Более 200 портретов уже собрано. Наша задача — собрать все», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Руководитель Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» добавил, что друзья, дети, родственники воинов-афганцев приходят и приносят личные вещи для того, чтобы увековечить память участников войны в Афганистане.

В зале и выставочном холле общей площадью 206 квадратных метров теперь будут также проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.