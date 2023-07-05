Подмосковье 05 июля 2023, 12:42 Посвященный профориентации проект из Балашихи стал лучшим на международном форуме Фотобанк Росконгресс / Министерство социального развития Московской области

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Проект центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» стал лучшим на форуме «Сильные идеи для нового времени». Он прошел на базе центра международной торговли при организации Агентства стратегических инициатив и Фонда «Росконгресс».

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, мероприятие направлено на поддержку инициатив, которые вносят большой вклад в укрепление суверенитета России. Центр социального обслуживания «Балашихинский» представил проект по инклюзивной профориентации и трудоустройству. Его представили специалисты организации Ксения Гринберг и Анастасия Хисамеева.

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Кроме высокой экспертной оценки, центр получил предложения по сотрудничеству и поддержке в реализации проекта.

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