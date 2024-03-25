Подмосковье 25 марта 2024, 18:07 Сотни доноров в Ногинске сдали кровь для пострадавших в Crocus City Hall Телеканал «360»

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Станция переливания крови в Ногинске готова в любой момент передать собранные запасы пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Сдать кровь пришли сотни доноров не только из Богородского городского округа, но и из Электростали, Электрогорска, Павловского Посада, Черноголовки.

«Трагедия коснулась сердца каждого. Приходят как постоянные доноры, так и первичные», — рассказала заведующая станцией переливания крови Мария Абросимова.

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Большой поток желающих сдать кровь на станции и сегодня. Доноры идут с первых минут открытия.

Участие в донорской акции принял и депутат Государственной думы Александр Толмачев. Он посетил ногинский центр переливания крови на следующий день после теракта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

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