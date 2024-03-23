Подмосковье 23 марта 2024, 14:22 Депутат Госдумы Александр Толмачев сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall Медиасток.рф

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Депутат Государственной думы Александр Толмачев посетил ногинский центр переливания крови, где принял участие в донорской акции. Он сдал кровь в порядке живой очереди для помощи пострадавшим от теракта Crocus City Hall.

Александр Толмачев подчеркнул значимость массовой поддержки и готовности людей помогать в трудную минуту, отметив увеличение числа желающих стать донорами. Жители Ногинска активно присоединяются к акции, выражая свою солидарность и желание оказать поддержку.

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Руководитель ногинского центра переливания крови Мария Абросимова заверила, что станция полностью готова к приему большого количества доноров и в случае необходимости направит запасы крови в больницы, где находятся пострадавшие.

Сдать кровь можно с 08:00 до 11:30 по адресу город Ногинск, улица Октябрьская, дом 85Д. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Донор должен быть старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.

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