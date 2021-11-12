Более 20 постов скорой помощи отремонтировали с начала года в Подмосковье

Улучшенных подстанций скорой помощи в Подмосковье стало больше. С начала года отремонтировали 21 пост. Это отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что до конца года обновят 14 подстанций. Ремонт проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева.

На плечи сотрудников скорой помощи легла колоссальная нагрузка, поэтому мы создаем комфортные условия для их работы и отдыха Светлана Стригункова.

Ранее в Московской области отремонтировали посты скорой помощи Реутова, Клина, Чехова, Дедовска, Воскресенска и не только.

В помещениях обновили кровли, окна, двери, фасады, мебель и внутреннюю отделку.