Около 300 постов для контроля качества воздуха установят в Подмосковье к 2024 году

Первые 65 станций для контроля качества атмосферного воздуха уже работают в Подмосковье, а вскоре их станет 300. Таких показателей планируют достичь до 2024 года.

Это стационарные точки контроля воздуха. При этом в области работают и передвижные лаборатории.

По словам заместителя председателя правительства региона, министра экологии Подмосковья Андрея Разина, такие посты контролируют соблюдение заводами норм по разрешенному объему выбросов.

Они помогут выявлять нарушителей законов в сфере охраны воздуха. Станции установит Минэкологии Подмосковья.

Мы монтируем посты преимущественно в тех округах, где зарегистрировано больше всего предприятий, состоящих в реестрах объектов негативного воздействия Андрей Разин.

Предварительные расчеты показали, что такие меры помогут за два года сократить вредные выбросы в регионе на 10%.

С января этого года передвижные лаборатории для контроля воздуха взяли около 1,2 тысячи проб. В результате возбудили 150 дел об административных нарушениях.

По словам Разина, уже в 2022 году появится единая система, которая будет показывать состояние атмосферного воздуха в режиме реального времени.