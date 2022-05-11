Жителям Подмосковья напомнили о последних неделях голосования по благоустройству
Жители Подмосковья могут выбрать места благоустройства до 30 мая. Онлайн-опрос доступен на портале 50.gorodsreda.ru. Участники определят территории, которые преобразятся в 2023 году.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что участие в опросе приняли уже около 120 тысяч человек.
Голосование проходит с 15 апреля и продлится еще три недели. Места, которые получат больше всего голосов, благоустроят уже в следующем году.
Мы благодарим каждого, кто проголосовал, за неравнодушие к родному городу и активную жизненную позицию
Михаил Хайкин.
В рамках опроса жителям представили 269 мест в 56 городских округах Подмосковья.
«Впереди три недели голосования. Призываем всех принять участие и внести вклад в развитие своего города», — сказал Хайкин.
По словам министра социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, к организации активно подключились волонтеры.
«Каждый день, со 2 по 9 мая, участие принимали более 260 волонтеров на 188 информационных точках», — отметила она.
Подключиться к опросу можно на сайте 50.gorodsreda.ru и через приложение у волонтеров.
Ранее Хайкин рассказал, какие областные набережные и парки благоустроят в 2022 году.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.