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    25 февраля 2022, 14:03

    Новые места отдыха. Какие набережные и парки Подмосковья благоустроят в 2022 году

    Благоустройство более 60 общественных мест Подмосковья завершится в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Свыше 60 общественных мест Подмосковья благоустроят уже к концу года. Среди них скверы, пляжи, набережные. Особое внимание уделят и лесопаркам.

    Новые места отдыха. Какие набережные и парки Подмосковья благоустроят в 2022 году | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что преобразится облик 22 общественных мест, 19 скверов, 14 парков, четырех пляжей.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.

    На 2022-й у нас большие планы по созданию комфортной среды. Планируем благоустроить более 60 общественных пространств

    Михаил Хайкин.

    Он отметил, что в Подмосковье не только создадут новые места отдыха, но и реконструируют существующие.

    Новые места отдыха. Какие набережные и парки Подмосковья благоустроят в 2022 году | Изображение 2

    В 2022 году преобразятся:

    • фонтанная площадь, улицы Соборная, Горького, Советская, 3-го Интернационала и Рогожская в Ногинске;

    • городской парк Победы в Волоколамске;

    • площадь Советская, улицы Святого Константина, Горького и Безымянная в Электрогорске;

    • парк Победы в Наро-Фоминске;

    • пешеходные зоны на улицах Дудкина и Комсомольская во Фрязине;

    • парк «Река времени» в Лобне;

    • территория от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники в Истре;

    • парк возле Бельского озера в Бронницах;

    • набережная реки Нары в Серпухове;

    • пешеходная зона в Верее;

    • участок набережной реки Оки в Кашире;

    • берег Стахановского озера в Электрогорске;

    • зона отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» в Клину;

    • территория «Таблетки» от бульвара Иерусалимского до Парковой улицы в Пущине.

    Новые места отдыха. Какие набережные и парки Подмосковья благоустроят в 2022 году | Изображение 3

    Например, в Кашире обустроят пляж и прогулочные дорожки у реки, в Волоколамске сделают релакс-зону с гамаками, в Верее — павильон летнего кафе и амфитеатр с террасой.