Новые места отдыха. Какие набережные и парки Подмосковья благоустроят в 2022 году

Свыше 60 общественных мест Подмосковья благоустроят уже к концу года. Среди них скверы, пляжи, набережные. Особое внимание уделят и лесопаркам.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что преобразится облик 22 общественных мест, 19 скверов, 14 парков, четырех пляжей.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.

На 2022-й у нас большие планы по созданию комфортной среды. Планируем благоустроить более 60 общественных пространств Михаил Хайкин.

Он отметил, что в Подмосковье не только создадут новые места отдыха, но и реконструируют существующие.

В 2022 году преобразятся:

• фонтанная площадь, улицы Соборная, Горького, Советская, 3-го Интернационала и Рогожская в Ногинске;

• городской парк Победы в Волоколамске;

• площадь Советская, улицы Святого Константина, Горького и Безымянная в Электрогорске;

• парк Победы в Наро-Фоминске;

• пешеходные зоны на улицах Дудкина и Комсомольская во Фрязине;

• парк «Река времени» в Лобне;

• территория от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники в Истре;

• парк возле Бельского озера в Бронницах;

• набережная реки Нары в Серпухове;

• пешеходная зона в Верее;

• участок набережной реки Оки в Кашире;

• берег Стахановского озера в Электрогорске;

• зона отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» в Клину;

• территория «Таблетки» от бульвара Иерусалимского до Парковой улицы в Пущине.

Например, в Кашире обустроят пляж и прогулочные дорожки у реки, в Волоколамске сделают релакс-зону с гамаками, в Верее — павильон летнего кафе и амфитеатр с террасой.