Новые места отдыха. Какие набережные и парки Подмосковья благоустроят в 2022 году
Благоустройство более 60 общественных мест Подмосковья завершится в 2022 году
Свыше 60 общественных мест Подмосковья благоустроят уже к концу года. Среди них скверы, пляжи, набережные. Особое внимание уделят и лесопаркам.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что преобразится облик 22 общественных мест, 19 скверов, 14 парков, четырех пляжей.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.
На 2022-й у нас большие планы по созданию комфортной среды. Планируем благоустроить более 60 общественных пространств
Михаил Хайкин.
Он отметил, что в Подмосковье не только создадут новые места отдыха, но и реконструируют существующие.
В 2022 году преобразятся:
• фонтанная площадь, улицы Соборная, Горького, Советская, 3-го Интернационала и Рогожская в Ногинске;
• городской парк Победы в Волоколамске;
• площадь Советская, улицы Святого Константина, Горького и Безымянная в Электрогорске;
• парк Победы в Наро-Фоминске;
• пешеходные зоны на улицах Дудкина и Комсомольская во Фрязине;
• парк «Река времени» в Лобне;
• территория от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники в Истре;
• парк возле Бельского озера в Бронницах;
• набережная реки Нары в Серпухове;
• пешеходная зона в Верее;
• участок набережной реки Оки в Кашире;
• берег Стахановского озера в Электрогорске;
• зона отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» в Клину;
• территория «Таблетки» от бульвара Иерусалимского до Парковой улицы в Пущине.
Например, в Кашире обустроят пляж и прогулочные дорожки у реки, в Волоколамске сделают релакс-зону с гамаками, в Верее — павильон летнего кафе и амфитеатр с террасой.