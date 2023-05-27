Подмосковье 27 мая 2023, 11:06 Последний звонок прозвенел для выпускников лицея имени Стрельцова в Воскресенске РИА «Новости»

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В лицее имени Стрельцова в Воскресенске прозвенел последний звонок для 266 выпускников. В 2023 году его старшеклассники готовятся побить золотой рекорд — получить 19 медалей и 17 аттестатов с отличием.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин призвал школьников помнить педагогов, которые внесли вклад в жизнь каждого ученика.

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«Помните, что школьная дружба пройдет у вас через года. Не забывайте своих педагогов: после выпуска они все равно будут следить за вами, они в каждом из вас оставили частичку своего сердца, частичку своей души», — отметил он.

Начальник управления образования администрации округа Ирма Письменная пожелала подросткам успехов на экзаменах, а родителей попросила меньше переживать за своих детей.

«Все контрольные написаны, все тесты решены. Вы выросли, окрепли, стали красивыми, статными, умными и образованными», — добавил директор лицея Андрей Копцов.

Позади у молодых людей — большой жизненный этап, где они праздновали победы и переживали неудачи, учились общаться, дружить и, конечно же, выбирали свое будущее. Все это время рядом с ними плечом к плечу шли главные помощники — родители и учителя.

Удачи на экзаменах пожелала выпускникам и подрастающая смена — первоклассники. Сами виновники торжества уже давно готовы показать, на что способны.

Одним из самых трогательных моментов торжества стал традиционный школьный вальс.

В Мытищах последний звонок отпраздновали около пяти тысяч выпускников. А в Озерах старшеклассников с окончанием учебы поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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