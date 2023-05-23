Подмосковье 23 мая 2023, 18:54 «Мечты будут реализованы». Андрей Воробьев поздравил школьников в Озерах с последним звонком Губернатор Воробьев поздравил школьников в Озерах с последним звонком Фото: Дмитрий Белицкий.

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Андрей Воробьев встретился с выпускниками из Озер в парке «Сосновый бор». Глава региона пожелал ребятам успешно сдать экзамены и найти правильную среду для реализации задуманного.

«Я хочу вас поздравить, пожелать успехов. У кого-то последний звонок уже прозвенел, у кого-то — совсем скоро. Вам предстоят экзамены, это всегда переживания. Хочу, чтобы вы успешно прошли их. Уверен, что все ваши мечты будут реализованы», — поддержал школьников Андрей Воробьев.

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В этом году в городском округе Коломна почти тысяча выпускников и еще 2,2 тысячи девятиклассников. Для них в муниципалитете работают два вуза — это Государственный социально-гуманитарный университет и филиал Московского политехнического университета. Есть также Коломенский аграрный колледж, филиалы Егорьевского техникума и Красногорского экономико-правового техникума и другие учебные заведения.

Выпускник Максим Харитонов из Озер спросил у губернатора, по какому пути следует двигаться, и какими качествами надо обладать для того, чтобы быть успешным сегодня. По мнению Андрея Воробьева, очень многое в жизни определяют круг общения и окружающая среда.

«Мне кажется, среда очень влияет на реализацию мечты. Поэтому важно, когда вы дальше пойдете учиться, в какой круг попадете, с кем познакомитесь, кто будет вашим наставником. Первое, что я порекомендовал бы в вашем возрасте, — учиться общаться», — ответил школьнику глава региона.

Он также рассказал ребятам, что в молодости сильно увлекался спортом — это закалило характер, сделало выносливым, научило побеждать. Потом пошел в армию, которая поменяла взгляд на учебу и жизнь в целом, научила ставить цели и добиваться их.

«Можно быть умным, можно быть красивым, но при этом не иметь силы воли и не добиться того, о чем ты мечтаешь», — подчеркнул Андрей Воробьев и пожелал школьникам не бояться трудностей.