Подмосковье 26 мая 2023, 16:53 Около 5 тысяч выпускников отпраздновали последний звонок в Мытищах

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Последние звонки прошли в школах Мытищ. В этом году в округе выпускниками стали 3,3 тысячи учеников 9-х классов и 1,5 тысячи учеников 11-х классов.

Уже через месяц выпускники узнают результаты экзаменов и получат аттестаты. Поздравить ребят с последним звонком пришла глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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«У меня мурашки по телу, потому что я знаю, как мы переживаем за своих детей, когда они с ленточками «Выпускник». И как мы переживаем за их будущее. Но самое главное, что нужно нашим детям от нас, – это просто внимание», - отметила Юлия Купецкая.

В этот день будущие выпускники слышали в свои адрес самые добрые пожелания и напутствия перед экзаменами от преподавателей.

Многие выпускники уже определились с выбором профессии. Так, Магомед Мутталибов из школы №4 хочет стать преподавателем по географии и обществознанию. Когда в школ был День самоуправления, он выступал в роли директора.

«Это новый этап в жизни. Немного грустно, 11 лет я тут проучился. Уже непривычно будет без всех моих одноклассников, учителей», - поделился Магомед.

Впереди у ребят экзамены и выпускной.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Озеры, чтобы поздравить выпускников с последним звонком.

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