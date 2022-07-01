Посетители парков в 22 округах Подмосковья смогут проверить здоровье

В ближайшие выходные бригады врачей будут снова проводить профосмотры в парках Подмосковья. Акции пройдут в 22 округах, среди которых — Балашиха, Воскресенск, Дмитров, Долгопрудный, Жуковский и Щелково.

Чтобы пройти осмотр, необходимо взять полис ОМС и паспорт. Врачи определят группу здоровья, измерят давление, сделают ЭКГ, возьмут общий анализ крови, а при необходимости направят на углубленную диспансеризацию.

«Наши медицинские специалисты продолжают работать по выходным в парках, чтобы жители Подмосковья могли проверить свое здоровье в удобном для них формате — на свежем воздухе», — сказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

На прошлых выходных здоровье во время прогулок в парках проверили более двух тысяч жителей Подмосковья.