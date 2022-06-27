Более 2 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья

Профосмотры проводили в парках области на выходных. Жители области смогли измерить давление, сдать общий анализ крови, сделать ЭКГ и вакцинироваться от коронавируса во время прогулки.

Профосмотры в парках проводили уже в четвертый раз. Как рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, только на прошлых выходных здоровье проверили 490 человек.

«В жаркие летние дни люди охотно проводят время в парках. Чтобы совместить приятное с полезным, мы в выходные дни проводим в парках профилактические осмотры. В минувшие выходные свое здоровье проверили 490 человек, а всего за время проведения акции — уже более двух тысяч», — поделилась Стригункова.

Во время прогулки жители области смогли пройти антропометрию, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, измерить давление и пройти вакцинацию от коронавируса. Прививку сделали более 130 человек.