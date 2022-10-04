Схему посадки пассажиров временно изменят в электричках Белорусского и Савеловского направлений | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 09:54 Поделиться Telegram

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Viber Схему посадки пассажиров временно изменят в электричках Белорусского и Савеловского направлений

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Посадку и высадку из двух дверей ограничат в поездах Белорусского и Савеловского направлений в Подмосковье с 5 октября. Это необходимо для строительства нового пешеходного тоннеля на Белорусском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Двери будут закрыты в середине составов в двух вагонах. Благодаря этому сотрудники РЖД смогут провести модернизацию вокзала и создать удобную пересадку между платформами.

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Двери будут закрыты на всем маршруте. В сторону Лобни в пятом и шестом вагонах, в сторону Одинцова — в шестом и седьмом. Их отметят специальными наклейками.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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