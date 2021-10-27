Портреты героев СССР, обучение волонтеров и другие проекты. Какие инициативы готовит ОП Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с членами Общественной палаты региона, чтобы обсудить ряд инициатив и новых проектов. Глава области вручил награды, в том числе председателю палаты Анатолию Торкунову, рассказали в пресс-службе губернатора.

Воробьев подчеркнул, что все полезные инициативы должны поддерживаться, в том числе за счет выделения грантов.

Люди, которые находятся в зале, по своему жизненному кредо активны, им постоянно что-то хочется менять. Наша задача — эти перемены обеспечивать Андрей Воробьев губернатор Московской области.

На сегодняшнем заседании обновленной Общественной палаты обсудили ряд инициатив. Так, председатель комиссии по делам молодежи Дмитрий Шалыгин рассказал, что занимается проектом «Портреты героев Советского Союза». Художники, основываясь на исторических данных и описаниях родственников, воссоздают облик участников ВОВ, фотографии которых были утеряны. К 80-й годовщине Битвы за Москву активист предложил создать серию портретов непосредственных участников сражения и разместить их в областных музеях. Также среди инициатив обучение волонтеров работе с историческими и культурными ценностями.

«Общественная палата для нас — это партнер. Очень много в зале людей, которые помогают нам давно, за что я благодарен вам. Вопросы всегда непростые: история, культура, экология, образование, здравоохранение, предпринимательство. И всегда посредством коммуникаций мы можем выйти на хорошее взаимопонимание и отличный результат», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области вручил награды за активную общественную работу в Подмосковье. Наградой отметили и главу Общественной палаты Анатолия Торкунова.

«У нас очень активные общественные палаты в муниципалитетах, много интересных инициатив. Вовлечено много людей — это актив мощнейший, авторитетные люди, заинтересованные. Его нужно задействовать самым серьезным образом. Я очень надеюсь, что в дальнейшем новый состав будет работать с таким же интересом или, как раньше говорили в пионерских лагерях, с огоньком работать. С тем, чтобы каждый смог внести свой, пусть скромный, но достойный вклад в процветание, в развитие любимой Московской области», — сказал Анатолий Торкунов.

Первое пленарное заседание Общественной палаты Подмосковья в обновленном составе состоялось 8 октября.