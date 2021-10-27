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    27 октября 2021, 20:07

    Портреты героев СССР, обучение волонтеров и другие проекты. Какие инициативы готовит ОП Подмосковья

    Андрей Воробьев встретился с обновленным составом Общественной палаты Московской области

    Анастасия Максимовских

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с членами Общественной палаты региона, чтобы обсудить ряд инициатив и новых проектов. Глава области вручил награды, в том числе председателю палаты Анатолию Торкунову, рассказали в пресс-службе губернатора.

    Портреты героев СССР, обучение волонтеров и другие проекты. Какие инициативы готовит ОП Подмосковья

    Воробьев подчеркнул, что все полезные инициативы должны поддерживаться, в том числе за счет выделения грантов.

    Люди, которые находятся в зале, по своему жизненному кредо активны, им постоянно что-то хочется менять. Наша задача — эти перемены обеспечивать

    Андрей Воробьевгубернатор Московской области.
    Портреты героев СССР, обучение волонтеров и другие проекты. Какие инициативы готовит ОП Подмосковья | Изображение 1

    На сегодняшнем заседании обновленной Общественной палаты обсудили ряд инициатив. Так, председатель комиссии по делам молодежи Дмитрий Шалыгин рассказал, что занимается проектом «Портреты героев Советского Союза». Художники, основываясь на исторических данных и описаниях родственников, воссоздают облик участников ВОВ, фотографии которых были утеряны. К 80-й годовщине Битвы за Москву активист предложил создать серию портретов непосредственных участников сражения и разместить их в областных музеях. Также среди инициатив обучение волонтеров работе с историческими и культурными ценностями.

    Портреты героев СССР, обучение волонтеров и другие проекты. Какие инициативы готовит ОП Подмосковья | Изображение 2

    «Общественная палата для нас — это партнер. Очень много в зале людей, которые помогают нам давно, за что я благодарен вам. Вопросы всегда непростые: история, культура, экология, образование, здравоохранение, предпринимательство. И всегда посредством коммуникаций мы можем выйти на хорошее взаимопонимание и отличный результат», — подчеркнул Андрей Воробьев.

    Портреты героев СССР, обучение волонтеров и другие проекты. Какие инициативы готовит ОП Подмосковья | Изображение 3

    Губернатор Московской области вручил награды за активную общественную работу в Подмосковье. Наградой отметили и главу Общественной палаты Анатолия Торкунова.

    Портреты героев СССР, обучение волонтеров и другие проекты. Какие инициативы готовит ОП Подмосковья | Изображение 4

    «У нас очень активные общественные палаты в муниципалитетах, много интересных инициатив. Вовлечено много людей — это актив мощнейший, авторитетные люди, заинтересованные. Его нужно задействовать самым серьезным образом. Я очень надеюсь, что в дальнейшем новый состав будет работать с таким же интересом или, как раньше говорили в пионерских лагерях, с огоньком работать. С тем, чтобы каждый смог внести свой, пусть скромный, но достойный вклад в процветание, в развитие любимой Московской области», — сказал Анатолий Торкунов.

    Портреты героев СССР, обучение волонтеров и другие проекты. Какие инициативы готовит ОП Подмосковья | Изображение 5

    Первое пленарное заседание Общественной палаты Подмосковья в обновленном составе состоялось 8 октября.