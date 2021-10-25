«Все важны для жизни городов»: Воробьев рассказал, как в Подмосковье работают с пожеланиями жителей

Многие наказы жителей, которые были получены в последние месяцы, уже реализуются и получили финансирование. Об этом на заседании с областным правительством заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, после выборов власти собрали огромное количество наказов от жителей региона.

«Они самые разные — и мелкие, и крупные. Но все важны для регулярной жизни каждого города, каждой семьи, каждого двора. Понятно, что все эти пожелания вошли в нашу первоочередную программу. Многие из них уже имеют финансирование и практическую реализацию», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что задача правительства и депутатского корпуса всех уровней — разъяснить, рассказать, что будет сделано в Подмосковье.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов выступил с докладом. Он напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что приоритетной должна стать работа с наказами россиян. Он особенно подчеркнул, что необходимо учесть все инициативы в бюджете РФ и чтобы депутаты осуществляли контроль за реализацией этих проектов.

Брынцалов отметил, что за время избирательной кампании было собрано около 780 тысяч наказов.

«Это все делалось в созданном Центре сбора наказов, который начал работать по вашему поручению в начале июля», — сказал спикер Мособлдумы, обращаясь к губернатору.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Брынцалова, лидерами среди городских округов по сбору наказов стали Балашиха, Одинцово, Химки, Люберцы, Сергиев Посад. За ними идут Солнечногорск, Мытищи, Раменское, Орехово-Зуево и Коломна.

Инициативы разделились на три уровня: первоочередной, региональный и муниципальный. Первоочередные — это те, которые сейчас активно прорабатывают. Большая часть просьб касается вопросов ЖКХ и благоустройства в целом.

«Все остальные вопросы тоже, безусловно, нам знакомы, понятны, но прошу обратить внимание: люди активно высказывали позицию — нужно разобраться в каждом обращении, в нюансах», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что все инициативы были собраны в региональную программу, которая была принята 25 августа. Именно она является ключевой для дальнейшей работы в процессе всего цикла работы Госдумы и Мособлдумы.

«Первоочередных, приоритетных наказов собрано больше 100 в Московской области. Они разложены по сферам деятельности. Мы имеем уже полное понимание того, как это будет реализовано», — добавил губернатор.

В частности, в здравоохранении около 16 объектов и предложений. Например, центральная городская больница в Балашихе. Глава региона подчеркнул, что больше всего вопросов и предложений было именно по Балашихе, по медицинскому центру, который в итоге будет работать не только на этот городской округ, но и на все восточное направление.